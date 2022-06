Ristrutturazione Minimal Chic a Livorno

Ci sono interni per chi ama il minimal, altri per chi predilige lo stile etnico e altri ancora per i fan dell'industrial. Questa casa, invece, ha un fascino eclettico irresistibile davvero per chiunque! Il progetto di LB Design e Allestimenti racchiude in sé una raffinata eleganza priva di qualsiasi tratto superfluo, ricchi ornamenti che richiamano il passato, tocchi etnici… insomma, la cosa migliore è senz'altro andare ad osservarla più da vicino!