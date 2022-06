Una provocazione dal sapore minimalista

Il progetto di oggi è un interessante esempio di minimalismo sfrenato, dove la parola d’ordine è senza dubbio essenziale. Ci troviamo a ovest di Roma, in un complesso residenziale di abitazioni risalente agli anni ‘70, in una casa di soli 55 mq, di vecchia concezione, piccola e datata. Urgeva la necessità di un intervento mirato a modernizzare gli ambienti. A cogliere la sfida è stato l’architetto napoletano Antonio di Maro, che ha trasformato l’appartamento in un vero esperimento.. o come lo definisce lui stesso, una provocazione!