5 terrazze in cui non manca nulla!

Una terrazza al piano attico, ampia e dal sapore rural-chic, quella curata dallo studio Giardini Giordani, che punta sul legno come superficie favorita, sia per la pavimentazione che per la struttura degli arredi da esterno. Dalla piccola piscina idromassaggio al set di divano e sedute con rivestimento colorato, questo ambiente non manca di nulla e risulta pronto e vivace per accompagnare le serate estive in tutta convivialità.