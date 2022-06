Case per le vacanze dove vi piacerebbe vivere tutto l'anno

Le camere da letto di queste tre piccole abitazioni ci sorprendono una dopo l'altra. In questa, le travi del soffitto sono state verniciate in chiaro, illuminando l'ambiente e facendo eco al pavimento in vetro smerigliato. L'effetto sabbia per i rivestimenti delle superfici, che già ci aveva piacevolmente impressionato nelle aree living, continua anche qui. Un ambiente raffinato, dove però non manchiamo di sentirci a nostro agio, già assaporando, nella nostra mente, il comfort di questo interno della zona notte.

E siamo ora arrivati al punto di lasciare, anche se a malincuore, le nostre case vacanza sul litorale siciliano. Speriamo comunque che le ispirazioni che ci hanno colpito siano le stesse per voi, facendovi capire quanto sia importante un design elegante, anche per interni dove non trascorriamo tutto l'anno!