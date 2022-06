14 Piccoli Giardini che ti Aiuteranno a Migliorare il Tuo

State pensando a ogni angolo dei vostri cortili, giardini e ingressi? Spazi troppo spesso poco utilizzati, se non proprio abbandonati a sé stessi, e ricoperti solo da rivestimenti sempre diversi o giusto da un filo d'erba. In questo Libro delle Idee vedremo come sia possibile ridefinire in maniera gradevole e funzionale questi spazi che introducono alla casa, rendendoli piacevoli e ordinati.

Vedremo, infatti, come sia possibile progettare la configurazione degli spazi esterni, per ridare vita ai vostri giardini. Attraverso piante e fiori da inserire nelle aiuole del vostro giardino, vedremo come sia possibile ridisegnare in modo creativo ed efficace lo spazio che circonda la casa, rendendolo organico e funzionale allo spazio domestico.

Seguiteci.