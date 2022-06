La casa che vi ruberà il cuore

Un aspetto fondamentale in questo progetto sono gli spazi esterni. Non soltanto c'è un'ampia area arredata per essere sfruttata come spazio pranzo e un meraviglioso giardino con vari tipi di piante, ma davanti alla zona giorno è stata costruita una tettoia in metallo, che fornisce così un piacevole portico, ottimo per godersi l'aria fresca anche nei giorni troppo soleggiati o leggermente piovosi.