Appartamento fuori moda diventa super chic!

Carta da parati e moquette, per fortuna, sono scomparse e adesso si respira tutta un'altra aria! L'ambiente è davvero luminoso, lo spazio non risulta più frazionato e visivamente non ci sono interruzioni, come accadeva prima con le porte, una accanto all'altra, e con il controsoffitto, che ora, con la tinteggiatura bianca, ha un impatto completamente diverso. La parete principale e il pavimento, in legno chiaro, rendono il soggiorno accogliente e ci portano direttamente a fare un giro nei Paesi nordici.