7 terrazze di cui innamorarsi

Siamo in cerca di idee per rivestire il nostro lastrico solare? Perché non prendiamo in considerazione l'idea di una pavimentazione con blocchi in legno, come vediamo in questa proposta di PUCCI+SALADINO ARCHITECTS? Potremmo acquistarli nei centro specializzati per il bricolage e istallarli facilmente da soli, con poche e semplici mosse. Otterremo un risultato di grande effetto, senza spendere una fortuna.