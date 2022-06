5 appartamenti moderni da favola

Immerso nella campagna marchigiana, il prossimo appartamento presenta una duplice anima: da un lato moderna, per via dei materiali utilizzati in linea con le tendenze più attuali come legno e vetro; dall'altro mediterranea e senza tempo, per via dei colori caldi che la definiscono in toto. Una vera chicca della casa appare la zona notte, affacciata sul panorama grazie alla grande porta finestra frontale, e assolutamente creativa nel concept d'arredo per la presenza di vasca free standing, l'elemento floreale e il binomio cromatico giallo-verde, una nota di colore pop che non guasta.