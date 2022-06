Una villa che più bella non si può !

L'interno della casa è stato ristrutturato combinando vari materiali e colori, come si può notare in questo salotto. La parete sul fondo è rivestita in pietra dei toni più svariati del marrone, in combinazione con un tappeto di tessuto verde e piuttosto morbido. La chiarezza del divano e delle sedie è in contrasto con il legno scuro del tavolino massiccio e dello specchio, quest'ultimo posizionato in modo da dare un'ampiezza visiva maggiore dello spazio. Anche i plaid arancio hanno un loro perché, se non per il fatto che sono elementi molto versatili ed economici che si possono cambiare a seconda del proprio umore.