Una casa moderna ma di stile!

Oggi ci tuffiamo in questa bella abitazione nella vivace città di Zapopan Jalisco, in Mesico. Unitevi a noi in questo viaggio in cui la creatività è di casa e i professionisti Excelencia en Diseño hanno progettato una casa che ispirerebbe tutti a vivere nelle sue stanze! Non solo gode di una vista spettacolare, ma anche gli interni sono pieni di colori e idee intriganti che vi ruberanno il respiro. L'arte e il design che caratterizza paesaggio che circonda questa dimora ci spinge a cercare i particolari nascosti della progettazione architettonica. Andiamo a conoscere tutti i dettagli!