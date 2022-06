9 Fantastiche Idee per un Terrazzo o Patio da Invidia

Un terrazzo in casa rappresenta sempre una piccola grande fortuna, soprattutto se il giardino è abbastanza spazioso da permettere di godersi gli esterni quando arriva la bella stagione. Naturalmente non bisogna trascurarne il disegno e la decorazione, sia per poter trascorrere piacevolmente del tempo in questo spazio unico e prezioso, che semplicemente per poterlo contemplare in pace, portando allo stesso tempo equilibrio e armonia in tutta la casa.

E allora vediamo insieme le proposte di homify, troverete tante idee per il vostro giardino.