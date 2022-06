Dopo aver letto non pulirai più i vetri allo stesso modo!

In tutti i Libri delle Idee di homify in cui si parla dei migliori metodi casalinghi ed economici per la pulizia di oggetti ed elettrodomestici, troverete un riferimento all'aceto. Si tratta infatti di un prodotto naturale dalle incredibili capacità pulenti. Quindi, se non avete in casa dei prodotti detergenti per i vetri, non dovete preoccuparvi.

Mescolate un bicchiere d'acqua e uno di alcol e aggiungete un cucchiaio di aceto bianco. Se versate il composto in un flacone dotato di tappo spray, potrete usare il composto sia per tutti i vetri delle finestre, sia all'interno che all'esterno, che per le cornici e i piani di cristallo di tavoli e mensole.