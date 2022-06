5 case che uniscono stile rustico e moderno

Un piccolo appartamento, un grande potenziale, che l'architetto Cristina Meschi ha saputo spremere e sfruttare fino al midollo. Muri in mattoni grezzi lasciati a vista fronteggiano pareti tinteggiate di neutro, in un'unione tra il rustico degli elementi d'arredo in legno dal carattere retrò e il moderno delle forme e del concept. La cucina incorpora perfettamente questa duplice anima, includendo un angolo cottura ultra attuale connotato dall'acciaio. Per ottimizzare la funzionalità dello spazio, è stato poi previsto un soppalco, concepito come un'alcova, riscaldato dall'utilizzo del legno sotto forma di pannelli di OSB.