Piccole ma buone: 4 casette in bianco dove i pochi mq non sono un limite

Nella foto possiamo vedere come il soggiorno sia completamente bianco e le due grandi finestre lascino entrare la luce naturale con generosità. Il camino provvede all'occorrenza anche al riscaldamento dell'acqua e sotto il pavimento in resina un sistema isolante protegge dall'umidità in inverno. Il design è moderno, semplice ma d'effetto e come per il soggiorno, anche il resto della casa non lascia certo a desiderare ( se siete curiosi di vedere le altre stanze guardate qui ! )