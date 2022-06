5 camere da letto economiche ma arredate con gusto

In base allo stile e agli inserti di una camera da letto, è possibile ottenere varie combinazioni di stile, o anche una sola in particolare. Il risparmio si ottiene sapendo scegliere con cura ciò che è necessario e cosa meno, ma soprattutto avendo ben presente l'importanza di saper trovare un compromesso.

Una zona letto, per essere economica, non dev'essere per forza spoglia. Se si ha il piacere di arredare uno spazio con più elementi, riempiendolo, basta saper intercettare uno stile e dei materiali economici (ma non per questo meno solidi) e il gioco è fatto.

Lista della spesa:

- Struttura letto in giunco 170€

- Materasso 150€

- Tessuti e cuscini 75€

- Comodini 125€

Extra:

- Sedia a dondolo 80€

- Mobiletto contenitore 55€