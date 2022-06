Come creare una camera da letto fresca e giovanile

Lo stile scandinavo può offrire diversi spunti per creare una camera da letto fresca e giovanile, come vediamo in questa proposta. Prima di tutto perché permette di giocare con i colori vivaci e con elementi d'arredo caratterizzati da un design leggero e giocoso, come questo allegro letto in ferro battuto e legno o l'originale sedia a dondolo rivestita in pelliccia ecologica.