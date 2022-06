Un sogno all'avanguardia

Il progetto che vi presentiamo oggi, nel 2014 ha vinto il UK Eco Home del quotidiano on line The Guardian. Si tratta di una dimora unica ed innovativa, dal design accattivante e tecnologicamente all'avanguardia, per uno stile personale e ricco di personalità. L’edificio è stato soprannominato La Pagoda.

L'obiettivo era semplice, fornire più energia possibile per una casa efficiente e moderna, pur garantendo il rispetto delle condizioni di pianificazione, perciò la sua progettazione non è stata affatto semplice. Per fortuna, però, gli esperti di E2 Architecture + Interiors sono stati all'altezza del compito, riuscendo a progettare una delle case Eco più eleganti mai viste.

Vincitore anche del Evening Standard New Homes Eco + Living Award, 2015, questo progetto è senza dubbio un simbolo dell’architettura e del design Eco sostenibile.

Oggi abbiamo il privilegio di conoscerlo più da vicino. Che il tour abbia inizio!!