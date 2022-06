La ristrutturazione di un appartamento parigino

Vediamo il soggiorno e la sala da pranzo prima dell'intervento. Come si vede, l'ampio spazio è stato diviso in due ambienti come era di moda un tempo. La profondità di campo non è stata utilizzata in maniera ottimale in quanto la parete con l'ampia apertura interrompe nel campo di vista. I pochi elementi decorativi nella zona, così come il colore delle pareti, mostrano lo stile classico che caratterizzava l'appartamento originario.