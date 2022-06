La trasformazione radicale di un bagno e una cucina

Il prima&dopo di oggi vi mostrerà come è possibile realizzare il sogno di rinnovare uno spazio della casa in maniera sorprendente. L'appartamento in questione si trova a Lisbona e si presentava come un luogo in cui scarsa manutenzione e degrado dominavano incontrastati. Grazie al team di architetti Inner tree, questa abitazione è risorta dalle ceneri, con interni moderni e funzionali, oltre che piacevoli alla vista. Gli ambienti presi in considerazione sono la cucina e il bagno, i quali, più degli altri, hanno bisogno di cura costante e pulizia. Anche la vostra casa versa in queste condizioni? Allora, taccuino alla mano e lasciatevi ispirare!