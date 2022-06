L'impressionante trasformazione di un patio esterno

La scommessa era interessante: lo spazio esterno terrazza non era male, né come strutturazione né come resa, eppure era estremamente noioso: il problema era semplice, non aveva un'anima. Così lo studio francese AD2 ha accettato la sfida e ha trasformato lo spazio in una zona spettacolare, perfetta per rilassarsi e godersi la famiglia e gli amici. Una grande trasformazione dovuta semplicemente all’aggiunta di decorazioni e mobili, dunque senza dover ricorrere a cambiamenti radicali… il risultato è spettacolare.