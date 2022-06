Un loft in Messico

9 volte più lunga che larga è la trama in cui la casa prende posto sul luogo in cui ci troviamo. Può sembrare problematico e certamente lo è, ma ha una soluzione: costruire un patio a ciascuna estremità. Il primo, è l'accesso a tutto ciò che è costruito come un preambolo alla privacy, ma di cui si ha bisogno: il parcheggio per due veicoli. Il secondo si può vedere in questa foto. Si trova sul lato opposto e dà a questa proprietà un terreno paesaggistico in uno spazio esterno privato: uno spazio che è particolarmente importante considerando i quasi 26 ° C in media di tutto l'anno.

Inoltre, questa strategia separa gli spazi interni di confini della parcella di terreno, permettendo loro di respirare e, naturalmente, di illuminarsi e di incrociarsi.

Due livelli, il piano terra e primo piano sono costruiti. Quest'ultimo, crea un esterno coperto in ciascuno dei cortili e a sua volta protegge dal sole lo spazio delle recinzioni di vetro.