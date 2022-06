Appartamento Fanti: il progetto di una casa di semplice eleganza

Esistono abitazioni fatte col cuore, studiate nei minimi particolari, arredate elegantemente e con sapienza. Case da vivere e da ammirare, da amare come si ama un nido, un covo, il tetto sulla testa che condividiamo con chi amiamo. Esistono case grandi e case piccole, alcune che assomigliano a musei, altre in linea coi tempi. Esiste poi chi le case le costruisce, le progetta e le arreda come richiesto da chi non ha esperienza o capacità nel farlo. Esistono due categorie di professionisti che aiutano chi non è in grado di arredare o dare una forma alle proprie idee, queste due categorie sono rispettivamente gli architetti e i designer di interni.

Minimalista ed elegante, ecco Appartamento Fanti , abitazione su due livelli situata nel centro di Sant'Arcangelo di Romagna, Rimini. Il progetto riguarda l'intero restyling della casa, che è stato seguito dall'Architetto Stefano Zaghini. L'intera ristrutturazione ha voluto dare alla zona giorno un volto glamour e centrale rispetto a tutto l'appartamento, lo stile che si è voluto seguire è, noterete, quello minimalista. I toni chiari utilizzati nell'arredo e nell'architettura fanno si che tutti gli spazi siano ariosi e aperti alla luce naturale e non. Quello di Appartamento Fanti è un progetto che ci è piaciuto fin da subito per la sua elegante semplicità. In cinque foto cercheremo di farvene innamorare, proprio come è successo a noi.