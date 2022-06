homify 360°: una casa dal sapore rustico

Cosa si può abitare e cosa no? Dalla palafitte agli iglù, dal monolocale alla villa, questo concetto è sempre stato molto esteso: c’è chi dice che la propria casa è dove ci si sente a proprio agio, altri invece sostengono che si trova solo dove ci sono le persone che si amano. Potrebbero essere vere entrambe queste affermazioni, anzi, sicuramente lo sono, ma l’importante è sempre poter esclamare la tanto desiderata frase “casa, dolce casa” sospirando un po’, appena varca la soglia della porta, dopo una dura giornata di lavoro. Di abitazioni particolari ne abbiamo viste, tra modernità e minimalismo, in Italia come all'estero, ma oggi vogliamo tornare a parlare di tradizione.

Antichi casolari e cascine stanno trovando una nuova vita. Immerse nel vedere della campagna, queste costruzioni si sono rivalutate per diversi motivi: la prima ragione l’abbiamo già detta, è riguarda sicuramente il contesto dove si trovano; in secondo luogo, abbiamo ampie superfici e spazi, un piacere per i futuri abitanti e per il lavoro degli architetti. I professionisti del settore, in questo caso, devono mettere in campo il meglio delle loro competenze per la riqualificazione e alle volte il recupero delle strutture preesistenti.