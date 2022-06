5 idee per la casa che dimostrano che stai al passo coi tempi!

Nella top 5 delle finiture più in voga nell'interior design attuale, vi sono indubbiamente i materiali naturali come legni e pietre. Il loro aspetto ecosostenibile è un fattore importante che li vede protagonisti assoluti della scena. Analogamente, piastrelle ceramiche, resine, scarti di marmo e pietre acriliche di nuova generazione, si sono recentemente attrezzate per diventare visivamente simili e altrettanto performanti. In particolare, a vincere è la naturalità, ossia gli effetti tanto cari all' authentic living per cui venature, sfregi, nodi e difetti vengono esaltati come elementi caratterizzanti e unici su pavimenti e rivestimenti.