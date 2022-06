5 indicatori che dimostrano che hai buon gusto

Un altro fattore fondamentale che attesta il buon gusto nell'arredamento della propria casa è senza dubbio la cura per i dettagli. Spesso bistrattati e lasciati in disparte sono al contrario, importanti tanto quanto i complementi stessi e tutto il contorno. L'alternanza di bicromie di tendenza, gli arredi coordinati, lo stile scelto e le idee creative DIY, sono elementi non secondari, che possono implementare il risultato visivo finale e contribuire al cosiddetto effetto wow .