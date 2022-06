Oggetti di design ispirati al mondo animale

Il mondo animale ha da sempre ispirato artisti di ogni genere, da chi semplicemente si ispirava alle forme e alle movenze di cani e gatti, a chi invece utilizza il pelo di roditori per realizzare borse e abiti di altra moda. Sappiamo che molti di noi sono contrari alla presenza di pellicce e pellame sul mercato, ma sappiamo anche che altre persone non sono troppo interessate alle tematiche animaliste e spendono fior fior di quattrini per borse, capi di vestiario e accessori puramente di origine animale. Noi di homify abbiamo pensato che le pellicce ci piacciono ben poco e che invece apprezziamo chi, a seguito di studi o colpi di creatività, riesce a realizzare oggetti che si ispirano interamente al mondo dei nostri amici pelosi e non.

Quest'oggi abbiamo scelto per voi alcuni oggetti di varia natura ispirati al mondo animale. Dalle casse dell' iPod o iPhone, all'attaccapanni, dalla lampada alla carta da parati vedremo come i nostri esperti sono riusciti a farsi guidare nella progettazione di questi must have per la casa, perché qualunque cosa può stimolare la creatività e questi complementi d'arredo ne sono un esempio. Vediamo insieme, allora, che cosa vogliamo mostrarvi in questo Libro delle Idee, tenetevi pronti, la gita allo zoo inizia ora!