5 errori di decorazione da non commettere

Quella che vediamo è una bella camera, non è vero? Tutti i colori utilizzati si armonizzano uno con l'altro e c'è una grande attenzione nella scelta dei mobili e dell'arredamento. Non bisogna avere paura di provare delle soluzioni nuove in termini di colori, ma stare attenti ad evitare errori. Per esempio, sarà meglio non sovraccaricare di colore una camera da letto piccola e poco luminosa.

Sarà meglio quindi non scegliere dei colori troppo vivaci e appariscenti, per evitare di sovraccaricare e rendere pesante l'ambiente. Meglio i toni neutri, come il bianco o il beige, che rappresentano una soluzione sicura ed efficace. Per creare movimento, sarà possibile inserire note delle note di colore più vivide attraverso le decorazioni e le luci.