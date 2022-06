Come sfruttare lo spazio sotto le scale: 8 idee fantastiche!

Lo spazio sotto le scale rimane spesso un'area inutilizzata per la mancanza di una buona pianificazione nella configurazione del progetto architettonico o della decorazione. Ma è uno spazio che può essere utilizzato in molti modi, per creare degli ambienti belli e pratici in grado di valorizzare e proumuovere le attività della casa.

La scala può essere il posto perfetto per uno studio, o uno spogliatoio, o ancora un giardino d'inverno interno, un piccolo bagno o una libreria, oppure può essere uno spazio per esporre dipinti, opere d'arte e piante. Il suo sfruttamento non è complicato e attraverso un piccolo investimento si può dare nuova vita ad una zona spesso inutilizzata.

Vedremo quali siano gli interventi possibili per cambiare il vostro spazio sotto le scale, per far si che diventi un luogo pratico e interessante, a beneficio di tutta la casa. Seguiteci e mettiamoci al lavoro!