6 elementi da non toccare durante una ristrutturazione

Tornato di gran moda, o mai scomparso dalla lista dei desideri dei più tradizionalisti, il camino rappresenta un altro elemento che, se in buono stato, non è consigliabile stravolgere. Proprio per il suo valore come fulcro della convivialità della casa, e come tipicità classica, mantiene infatti un'anima elegante e sincera, in qualsiasi forma esso si presenti, come vero punto di forza anche degli ambienti più moderni.