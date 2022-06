Un appartamento completamente trasformato

La casa in cui si vive deve innanzitutto rispecchiare lo stile e l'identità delle persone che la abitano. Spesso però può capitare di aggiungere elementi in modo casuale, con il passare del tempo, o semplicemente di trascurare l'arredamento della propria abitazione, per dare la precedenza ad altre necessità e spese. Dunque a un certo punto ci si rende conto di vivere in uno spazio che non ha più molto a che vedere con i propri gusti e le proprie esigenze. È il caso di questo appartamento rimesso a nuovo da AURAPROJEKT!