L'appartamento che vedrete oggi non si trova soltanto in un sogno, ma esiste davvero ed è a Milano! È una casa per veri amanti del design, piena di pezzi raffinati, finiture pregiate e piccoli accorgimenti che fanno la differenza. Ci sono davvero molti spazi e la loro interconnessione è stata gestita in modo molto moderno, non troviamo il canonico open space, ma spazi che comunicano tra loro senza perdere le proprie peculiarità. Ogni ambiente ha in sé qualcosa di prezioso, che ne fa uno spazio unico. Non resta che andare a scoprire meglio questo progetto dello STUDIO FERLAZZO NATOLI!