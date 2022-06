Top 5 della settimana – Ristrutturazioni da capogiro

Come trascorrere il tempo libero estivo nella propria casa, se non proprio sfruttando gli spazi outdoor come una confortevole veranda? In legno o acciaio, aperta e affacciata sul giardino o chiusa da vetrate a tutta altezza scorrevoli e versatili: ad ogni abitazione corrisponderà la sua ideale variante, da curare per far convergere qui sia funzionalità che estetica.

