Come sfruttare al massimo la tua cantina

Come organizzare la cantina in modo funzionale? Naturalmente non esiste un'unica risposta a questa domanda. Perché molto dipende dalle nostre esigenze, dallo spazio che abbiamo in casa e dalle nostre abitudini. Se per esempio amiamo organizzare cene con gli amici, potremmo trasformare la cantina in un'accogliente taverna. Oppure, se viviamo in un appartamento dalle dimensioni ridotte, potremmo approfittarne per ricavare in cantina una pratica zona lavanderia. O ancora, potremmo allestire una vera e propria cantina per la conservazione del vino. Scopriamo allora insieme in questo Libro delle Idee i consigli dei nostri esperti per organizzare al meglio la nostra cantina, a seconda delle nostre necessità.