Geometria e minimalismo in tre progetti italiani

Gli interni dell'abitazione sono stati arredati in stile minimalista, riprendendo le forme essenziali dell'esterno. I colori principalmente utilizzati sono i toni del bianco e del nero, sfumati sul grigio. Per dare un tocco di brio, però, sono state inserite cromie forti, come possiamo notare, ad esempio, per le sedie della cucina, pensate in rosso per non rendere l'ambiente noioso. Come all'esterno, anche dentro casa vengono studiate e mostrate forme geometriche precise in completa armonia con le facciate della villa.