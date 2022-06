5 errori da non commettere nell'arredare il soggiorno

Arredare casa è spesso uno dei piaceri della vita, o almeno del post-progettazione. Che questo compito tuttavia sia semplice non è assolutamente dato per scontato, anzi. Il più delle volte, davanti a una stanza vuota, anche il più appassionato di design potrebbe trovarsi momentaneamente in difficoltà. Le aspettative non coincidono sempre con i risultati finali e le stime su cromie, stili, dimensioni e proporzioni, soprattutto se dettate dall'emozionalità, non sempre risultano corrette.

Il soggiorno, specialmente se open space, appare così da un lato terreno fertile per dare libero sfogo alla personale creatività, dall'altro, campo minato in cui idee e desideri potrebbe sfumare imbattendosi nella cruda realtà. Per non soccombere allora tra le infinite possibilità di arredo, ecco 5 errori da evitare, e alcuni spunti utili per procedere sulla buona strada.