Una visita a sorpresa? Come pulire casa in 5 minuti!

Chi non ha mai ricevuto una visita inaspettata, o degli ospiti che sono arrivati prima del previsto? Naturalmente tutti vorremmo che la casa fosse sempre nelle migliori condizioni possibili, che la visita sia inaspettata o meno. L'idea è quella di ospitare in ogni occasione i nostri amici in modo piacevole e confortevole, e soprattutto di non far pensare loro che viviamo nel disordine.

Quando non si dispone di tempo sufficiente, sarà bene fare appello a un sano pragmatismo per rendere la casa il più ordinata possibile. Non dobbiamo aspettarci il massimo, ma con una rapida analisi dei problemi più evidenti sarà almeno possibile nasconderli al meglio.

Possiamo iniziare la nostra veloce battaglia contro lo sporco utilizzando una busta o un secchio in cui disfarci immediatamente della sporcizia nelle aree di passaggio e di maggior uso, come il bagno. Allo stesso modo si può agire con tovaglie, asciugami e salviette usati, o con il pigiama dimenticato prima della doccia. Se non si dispone di un tempo sufficiente, sarà bene riporli nel cesto della biancheria sporca, per poi in un secondo momento mettere in ordine con calma.

In questo senso, sarà bene anche chiudere tutti i cassetti e le ante degli armadi, per evitare di dare una sensazione di trascuratezza. Tra i comandamenti per effettuare una pulizia veloce ma efficace, non bisogna dimenticare le cose più semplici, come sistemare i cuscini, mettere al loro posto telecomandi, computer, giornali e riviste, o le sedie della sala da pranzo. E, naturalmente, riordinare la cucina e lavare i piatti, per evitare oltre all'impressione di disordine anche i cattivi odori.

Questi suggerimenti rappresentano un buon inizio, ma ne abbiamo altri che vi permetteranno di pulire e riordinare la casa in pochi minuti. Siete pronti? Seguiteci.