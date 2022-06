Come trasformare la cucina: 5 idee da copiare

Non è difficile rendersi conto che questa piccola cucina era vittima di un certo disordine e mancanza di luce. La tonalità scura del legno da la sensazione di uno spazio ristretto, mentre il tradizionale ripiano in granito scuro non ha aiutato in alcun modo a placare quella sensazione. La necessità era quella di donare alla stanza una sensazione di maggiore spazio e luce..