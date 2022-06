6 piccole cabine armadio in camera da letto

La cabina armadio rappresenta un desiderio comune, per tanti un sogno al quale a volte si rinuncia troppo facilmente perché scoraggiati dalla mancanza di spazio o dall’idea che sia una spesa non affrontabile. Tuttavia progettare una piccola cabina armadio in camera da letto non è poi così impossibile e anche un ambiente con metrature contenute può ospitarla. Vi presentiamo di seguito sei progetti di cabine armadio economiche, belle, eleganti e poco ingombranti.