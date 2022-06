7 soluzioni per proteggerti dal grande caldo in casa

Gli infissi rappresentano gli elementi più importanti in cui investire in una casa per proteggersi sia dal caldo che dal freddo. È importante scegliere profili a taglio termico, che eliminano i ponti termici, e vetri a doppia o tripla camera, che garantiscono alte prestazioni di isolamento. Molte aziende offrono anche interessanti soluzioni con frangisole regolabili integrati ai serramenti che consentono di controllare e personalizzare in ogni momento della giornata la quantità di luce proveniente dall’esterno.