85 mq ristrutturarti in modo perfetto

Per quanto si possa subire il fascino di uno stile retro, quando si parla di interior design occorre valutare alcuni elementi sotto una luce più moderna, al passo con i tempi, per evitare di creare un effetto copia e incolla di una tendenza che appartiene in ogni caso al passato.

Oggi siamo in un paese in provincia di Belluno, Sospirolo, per mostrarvi il cambiamento di un'abitazione di 85 m² in pieno stile anni 70, la cui trasformazione prevede la conservazione di quelle componenti vintage che sono state inserite in un contesto moderno. Il progetto è stato ideato dall'architetto bellunese Tiziano De Cian. Vediamo in cosa consiste questo interessante rinnovamento!