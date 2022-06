Lo stile di arredamento industrial

Loft e stile industrial vanno di pari passo. Questo modello di casa si è sviluppato con l'abbandono di grandi capannoni e di siti industriali da parte di società e aziende che man mano si sono trasferite alla periferia delle grandi metropoli. Non parliamo solo di New York, ma anche delle nostre città italiane, dove interi quartieri hanno visto una consistente trasformazione. Questi spazi enormi si sono trasformati in open space, mentre l'altezza è stata sfruttata con soppalchi e altre soluzioni. Proprio dal riutilizzo di questi ambianti nasce lo stile d'arredamento industrial: al riadattamento delle fabbriche abbandonate non seguiva una completa ristrutturazione, soprattutto per una questione economica; così i materiali rimanevano sempre grezzi e poco trattati, alla stregua degli arredamenti e delle decorazioni. Oggi vogliamo andare a caccia di tendenze, esplorando questo stile che sta diventando molto più consistente di una moda passeggera. Ecco per voi abitazioni arredate in questo modo e brillanti soluzioni per vivere un'atmosfera dinamica e creativa ogni giorno in casa propria.