Indovina gli interni: 5 facciate dagli interni insospettabili

Ammettiamolo, dentro a un trullo tradizionale della Val d'Itria, in Puglia, non ci saremmo mai aspettati la panca a forma di molletta per i panni! Invece è proprio sui contrasti che si è divertito a giocare l'Arch. ANTONIO D'APRILE, nel restaurare questa antica abitazione rurale pugliese. Una rivisitazione che, mescola sapientemente gli elementi originari – come la parete con mattoni a vista – con altri dal carattere più contemporaneo, come l'arredamento o la resina scelta per i pavimenti.