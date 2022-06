Da Casa Vecchia ad Appartamento da Copertina

Certamente anche a voi sarà capitato di andare fuori città per il week-end, magari in un luogo più rustico, ed imbattervi in una casa vecchia e fatiscente. Con molta probabilità al suo interno vi saranno mobili obsoleti, piastrelle sporche e un’aria così demodé che nessuno vorrebbe mai averla come casa.

In casi come questi, l’unica soluzione possibile è senza dubbio un’accurata ristrutturazione!

Beh, questo è esattamente quello che è successo alla casa protagonista di questo libro delle idee, una casa unifamiliare degli anni ‘30 la cui decorazione e distribuzione erano fin troppo ancorati al passato!

Il progetto è opera di Beat Nievergelt GmbH Architekt.