La nuova vita di un appartamento logoro

La cucina è stata completamente rinnovata, dal pavimento al soffitto, rivestimenti compresi. Tuttavia, non proprio tutto è stato sostituito. Stiamo parlando dei mobili della cucina, precisamente della loro struttura interna, che è stata mantenuta al contrario delle vecchie ante. Queste ultime sono infatti state sostituite nei pensili da ante in vetro, e nelle basi da pannelli chiusi, il tutto per uno stile completamente rinfrescato e raffinato. Le piastrelle che rivestivano il pavimento e le pareti sono state rimpiazzate da un ben più elegante parquet chiaro, perfettamente in tinta con il color nocciola sia chiaro che scuro delle pareti.