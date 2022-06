5 cabine armadio per ogni tipo di spazio

Abbiamo un arredamento classico, ma anche l'esigenza di una cabina armadio, magari non eccessivamente grande. Ci bastano solo 4 mq per organizzare una struttura del genere. Questi mobili in legno di noce scuro organizzano lo spazio su 3 lati e su 3 livelli differenti. I cassetti sono in basso, le scarpe e i vestiti nel mezzo, mentre si conservano altri scompartimenti per il cambio di stagione in modo da rendere tutto più facile!