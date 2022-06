La metamorfosi di un appartamento senza carattere

Non sembra lo stesso bagno! I professionisti di Inuk Home Studio hanno cambiato i sanitari, adattandoli allo spazio a disposizione. Come in cucina, qui le pareti sono state decorate con piastrelle aventi diversi disegni, una miscela di colori che si completano a vicenda. Uno specchio è stato posizionato sopra il lavandino mentre quest'ultimo è stato posto su di un mobile arancione che dà un tocco di colore alla stanza da bagno. La cavità, dove un tempo c'era la finestra in alluminio, è stata ridotta in altezza per fare in modo che il serbatoio dell'acqua di scarico del wc non si veda da fuori. Come è evidente, è stato rimosso l'alluminio dell'apertura con il conseguente recupero del davanzale.