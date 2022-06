Prima e dopo: 4 bagni risorti dalle ceneri

Il prima e dopo di oggi riguarda un angolo privato della casa di cui tutti abbiamo bisogno: il bagno. Poche cose sono così eccitanti come entrare in uno spazio rinnovato di recente. Nuovi colori per le pareti, un bellissimo pavimento lucido, mobili nuovi… è una piacevole sensazione! Il bagno è molto più che lo spazio in cui rispondiamo alle esigenze fisiche; è anche l'angolo della casa in cui possiamo rilassarci con un bel bagno, ci immergiamo sotto la doccia, che lascia andare via lo stress di tutti i giorni. Quindi, quale modo migliore per sentirsi rigenerati in un bagno completamente rinnovato?