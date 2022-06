Una casa normale ma con interni sorprendenti

In questo articolo troverete tanti spunti interessanti per ristrutturare una mansarda. Poter usufruire di uno spazio del genere, reso suggestivo e intimo dalla particolare copertura e dalle finestre – che conferiscono a questi ambienti un'illuminazione tutta particolare – è una vera fortuna! In questo progetto di NUSPACE vedremo come una mansarda è stata trasformata in modo da diventare un moderno appartamento dotato di ogni comfort! Siete pronti?