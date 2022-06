Oggetti di design per una casa moderna

Questi piatti da portata, dai progettisti francesi Fairsens, sono realizzati con legno proveniente da foreste gestite ecologicamente. Ispirato dai giochi dei bambini, sono perfetti per rendere i pasti più divertente per i più piccoli, e non solo!Anche gli adulti avranno di che divertirsi mentre con una sterzata tenteranno di passare il pane, le verdure o i formaggi da un lato all'altro lato del tavolo! I carrelli sono disponibili in una varietà di dimensioni diverse in modo che ogni tipo di cibo può avere il proprio contenitore, ma noi li vediamo perfetti per gli stuzzichini dell'aperitivo o per la frutta della merenda, rendendola così più appetibile per i nostri piccoli.